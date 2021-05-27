В Башкортостане работает интерактивная «Карта скидок»

Карта запущена на «Семейном портале Башкортостана». Она содержит сведения о 395 торговых и развлекательных организациях, предоставляющих скидки для семей и уязвимых слоев населения.

Выбрав организацию в левой части карты, вы можете узнать подробности: категории людей, которым предоставляются льготы, виды услуг и условия. Многие организации предоставляют скидки многодетным, малоимущим или неполным семьям, инвалидам и их сопровождающим.

В 2021 году в республике тестируется пилотный проект по предоставлению скидок многодетным семьям с использованием единой транспортной карты «Алга». В дальнейшем планируется превратить ее в «карту жителя», которая заменит некоторые справки, удостоверения и даже магазинные скидочные карты.