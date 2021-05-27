Какие законы вступят в силу в Башкортостане в июне 2021 года?

В июне 2021 года в России в силу вступит несколько новых законов. Мы приводим те из них, которые коснутся жизни многих слоев населения.
С полным списком можно будет ознакомиться на сайте Госдумы.
1 июня
Дистанционная идентификация абонентов
Юридические лица и ИП больше не смогут свободно предоставлять работникам корпоративную связь. Сначала придется внести сведения о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Абоненты смогут заключать договор с оператором дистанционно.
Закон о просветительской деятельности
Скандальный закон, который был в штыки воспринят деятелями искусств и научным сообществом. Он вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции. По сути, это очередной «хомут» для оппозиции.
5 июня
Временный запрет на вывоз гречки
Запрет на экспорт гречки до 31 августа 2021 года притормозит рост цен на нее внутри страны.
6 июня
Освобождение от медосмотра для некоторых призывников
Призывники, имеющие отсрочку не по состоянию здоровья, регулярные медкомиссии проходить не будут.
Информирование о причинах отказа в «ипотечных каникулах»
Банки теперь обязаны предоставить официальные причины отказа в «ипотечных каникулах». Далее их можно будет оспорить.
7 июня
Ужесточение контроля за международными перевозками
Если у водителя при пересечения границы России обнаружатся неоплаченные штрафы, ему дадут три часа на их погашение.
29 июня
Поддержка пчеловодства
Новый закон регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Например, теперь сельхозпредприятия обязаны за три дня до проведения обработок земель агрохимикатами оповестить жителей населенных пунктов в радиусе семи километров.
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