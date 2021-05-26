Стало известно, сколько зарабатывает мэр Уфы Сергей Греков

Сергей Греков указал в декларации доход в 57,8 млн рублей – 4,817 млн рублей в месяц, это почти в 10 раз больше, чем указал Радий Хабиров (6,2 млн рублей за год).

Стоит отметить, что весь этот доход был получен Грековым не на госслужбе: он возглавил администрацию только в декабре 2020 года, до этого владел долями в нескольких компаниях (производство насосного оборудования для нефтедобычи, оборудования для сельского хозяйства и промышленности), которые передал в доверительное управление своему сыну – тоже бизнесмену.

Супруга Грекова задекларировала 1,8 млн рублей дохода, часть из которого получена в результате продажи имущества.