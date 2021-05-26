В Уфе с начала года оштрафовали около 2 тыс. человек за неправильную парковку

Как сообщает Администрация, всего с начала года в Уфе составлено порядка двух тысяч протоколов.

Суммы штрафов за парковку или проезд по газону или детской площадке составляют 1-2 тысячи рублей для физических лиц, 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч рублей для юридических лиц за первое нарушение, за повторное – почти удваивается.

Ранее отмечали, что в республике в 2021 году зафиксировано на 77% больше подобных нарушений, чем в прошлом году за тот же период времени. Скорее всего, это связано со снятием ограничений на передвижения.