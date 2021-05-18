В Башкортостане родителей могут допустить на выпускные без справок

Текущая ситуация вызывает массовое недовольство родителей, которые в последнее время штурмовали соцсети Радия Хабирова гневными комментариями.

Как сообщает агентство «Башинформ», с просьбой допустить родителей на выпускные в антикоронавирусный штаб обратились региональные депутаты.

Если инициативу депутатов поддержат, допускать будут всех при наличии масок и перчаток, а на мероприятиях численностью более 50 человек придется прийти со справкой от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний.