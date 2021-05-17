В Башкортостане водителей массово штрафуют за парковку на газонах

Всего с начала года по 14 мая в республике было зафиксировано 5706 таких нарушений – это на 77% больше, чем в прошлом году за тот же период времени.

В отношении 3676 человек были составлены протоколы, 2422 водителя уже оштрафованы – на 73% больше, чем весной 2020 года. Общая сумма штрафов превысила 2,6 млн рублей. Больше всего нарушителей в Уфе.

Суммы штрафов за парковку или проезд по газону или детской площадке составляют 1-2 тысячи рублей для физических лиц, 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч рублей для юридических лиц за первое нарушение, за повторное – удваивается.