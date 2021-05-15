В Башкортостане может появиться новое пособие

Эту инициативу уже поддержал зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, но окончательное решение еще не принято.

В случае утверждения все пенсионеры Башкортостана получат единоразовую выплату или, возможно, сертификат на приобретение масок и перчаток.

Также предлагается выдавать запас масок и перчаток на длительный период (например, на полгода) людям при прохождении вакцинации от Covid-19.