18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV

В Башкортостане может появиться новое пособие

В Совете Федерации обсуждают идею компенсации пенсионерам расходов на покупку средств индивидуальной защиты в период пандемии.

Эту инициативу уже поддержал зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, но окончательное решение еще не принято.

В случае утверждения все пенсионеры Башкортостана получат единоразовую выплату или, возможно, сертификат на приобретение масок и перчаток.

Также предлагается выдавать запас масок и перчаток на длительный период (например, на полгода) людям при прохождении вакцинации от Covid-19.

Комментарии

Наши проекты