В Башкортостане изменились правила назначения социальных выплат

11 мая вступил в силу закон, упрощающий процедуру назначения льгот и пособий. Он избавит многих получателей от возни со сбором документов.
Согласно этому закону, регионы могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения любых социальных выплат.
Пользоваться данными ЕГИССО службы могли с начала текущего года, но не имели права на основе этих данных предоставлять пособия, поэтому им приходилось требовать от граждан собирать документы вручную.
Теперь все документы будут поступать в электронном виде и собираться автоматически. Уведомление о том, что вам полагается та или иная выплата, придет в личный кабинет на портале госуслуг, даже если вы не подавали заявления.
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