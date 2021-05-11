В Башкортостане изменились правила назначения социальных выплат

Согласно этому закону, регионы могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения любых социальных выплат.

Пользоваться данными ЕГИССО службы могли с начала текущего года, но не имели права на основе этих данных предоставлять пособия, поэтому им приходилось требовать от граждан собирать документы вручную.

Теперь все документы будут поступать в электронном виде и собираться автоматически. Уведомление о том, что вам полагается та или иная выплата, придет в личный кабинет на портале госуслуг, даже если вы не подавали заявления.