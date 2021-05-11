14 мая в Башкортостане могут сделать выходным для школьников

Учебная неделя началась с 11 мая, а 13 числа в республике выходной – отмечается Ураза-байрам.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров предложил по примеру Москвы сделать 14 мая выходным днем для школьников. По его словам, об этом просят родители. Радий Хабиров в ответ на это заметил, что в последнее время школьники и так пропустили много учебных дней.

Он поручил рассмотреть этот вопрос Министерству образования, там пообещали подумать. Окончательное решение еще не принято, его огласит Минобр в ближайшие дни.