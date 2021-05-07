В Башкортостане выявлен «британский» штамм коронавируса

Она рассказала о том, что пробы, давшие положительный результат на коронавирус, проверяются на различные штаммы, и в Башкортостане выявлен так называемый «британский» штамм Covid-19. Этот вариант вируса распространяется быстрее других и вызывает резкий рост заболеваемости. При этом характерные симптомы – потеря обоняния и вкуса – у него встречаются реже.

Также, по ее словам, очаг коронавируса обнаружен среди студентов БГМУ, прибывших из Индии. Из 20 заразившихся человек 11 уже выписаны, остальные госпитализированы с легкой и средней тяжестью течения болезни.

Сейчас Роспотребнадзор вычисляет людей, которые могли контактировать с этими студентами. Все необходимые противоэпидемические мероприятия, по словам Казак, уже проведены.