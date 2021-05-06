В Башкортостане могут ограничить использование самокатов

Спикер Госсобрания Константин Толкачев поручил проанализировать законодательство, регулирующее порядок использования электросамокатов и ответственность управляющих ими лиц.

По его мнению, в целом развитие сети электросамокатов – это «удобно и современно», но проблема в том, что их становится уже слишком много, прокатные самокаты могут быть разных размеров, могут ездить с большой скоростью, и при этом на сегодняшний день ничто не мешает кататься на них ребенку или человеку в нетрезвом состоянии.

«В настоящее время мы изучаем вопрос правовой регламентации использования электросамокатов, реализацию действующих правовых норм, судебную практику по ДТП с участием таких транспортных средств. В случае необходимости будем готовить предложения по внесению изменений в законодательство», – сказал Толкачев.