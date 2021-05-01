В Башкортостане снова начнутся проверки соблюдения масочного режима

Радий Хабиров внес изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности. Они касаются мероприятий в майские праздники.
В новой редакции документа указано, что органы исполнительной власти должны в период с первого по седьмое мая «осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с правом составления административных протоколов в случае их нарушения».
Жителям республики в этот период рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Организаторы культурно-развлекательных мероприятий, объекты торговли и общепита, а также предприятия общественного транспорта должны усилить режим дезинфекции.
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