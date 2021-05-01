В Башкортостане снова начнутся проверки соблюдения масочного режима

В новой редакции документа указано, что органы исполнительной власти должны в период с первого по седьмое мая «осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с правом составления административных протоколов в случае их нарушения».

Жителям республики в этот период рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Организаторы культурно-развлекательных мероприятий, объекты торговли и общепита, а также предприятия общественного транспорта должны усилить режим дезинфекции.