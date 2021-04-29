В Башкортостане запретили жечь костры в лесах

Органам исполнительной власти поручено запретить разведение костров в лесах, пал травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам, а также усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах. Нарушителям грозит штраф.

Кроме того, усилят противопожарную агитацию и организуют круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях.

С начала сезона в республике уже зафиксировано 20 лесных пожаров площадью 29,8 га. Основной причиной считают человеческий фактор: это костры, пал травы и окурки.