В Башкортостане запретили жечь костры в лесах

Правительство республики выпустило распоряжение о введении особого противопожарного режима. Он накладывает ряд ограничений.
Органам исполнительной власти поручено запретить разведение костров в лесах, пал травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам, а также усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах. Нарушителям грозит штраф.
Кроме того, усилят противопожарную агитацию и организуют круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях.
С начала сезона в республике уже зафиксировано 20 лесных пожаров площадью 29,8 га. Основной причиной считают человеческий фактор: это костры, пал травы и окурки.
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