Будут ли в Башкортостане прививать детей от Covid-19?

По словам главврача Республиканской клинической инфекционной больницы, пока что вопрос вакцинации несовершеннолетних не обсуждается, потому что действие препаратов на детей недостаточно изучено.

Вакцинация проводится с 18 лет. Кроме того, в противопоказаниях тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и хронические заболевания почек, печени и других органов.

Как правило, у взрослых после прививки «Спутник V» осложнения минимальные: в течение двух-трех суток может повышаться температура, общее состояние напоминает грипп, может появиться жжение в области укола. После этого срока побочки проходят без следа. С недавних пор в республике прививают и препаратом «ЭпиВакКорона» – у него другой принцип действия и практически нулевой шанс появления побочек.