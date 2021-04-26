144 тыс. человек привились от Covid-19 в Башкортостане

По состоянию на 26 апреля всего в Башкортостан поступило 295,8 тысячи доз препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», первым компонентом привились более 240 тысяч человек.

Полностью завершили вакцинацию 144 тысячи человек – это 3,5% от всего населения республики. Сейчас речь идет о планах привить 60% взрослого населения – это 1,9 миллиона человек. Для сравнения, 11 дней назад полностью привитых было 115,4 тысячи человек.

С 10 апреля в республику завозят препарат «ЭпиВакКорона». Это пептидная вакцина («Спутник V» – векторная), считается, что у нее меньше вероятность возникновения побочных эффектов. В остальном для прививаемого разницы в препаратах нет.