Как получить выплаты на детей от 8 до 16 лет?

Выплаты полагаются неполным семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (в Башкортостане – 10 015 рублей в среднем) на человека.

Их смогут получить родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).

Размер пособия – половина регионального прожиточного минимума на детей (в Башкортостане сумма составит примерно 5039 рублей) ежемесячно на каждого ребенка указанного возраста.

Подать заявку можно дистанционно, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги».