Как получить выплаты на детей от 8 до 16 лет?

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о введении выплат семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от восьми до 16 лет включительно.
Выплаты полагаются неполным семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (в Башкортостане – 10 015 рублей в среднем) на человека.
Их смогут получить родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).
Размер пособия – половина регионального прожиточного минимума на детей (в Башкортостане сумма составит примерно 5039 рублей) ежемесячно на каждого ребенка указанного возраста.
Подать заявку можно дистанционно, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги».
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