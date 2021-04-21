Семьям с детьми в Башкортостане выплатят по 10 тыс. рублей

Новые меры поддержки огласил президент Владимир Путин в ходе Послания к Федеральному Собранию.
Одиноким родителям, получающим алименты, полагается выплата в размере 5650 рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно, нуждающимся беременным женщинам – 6350 рублей в месяц.
Кроме того, семьи с детьми школьного возраста к августу получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.
Также установлено, что больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере до 100% от зарплаты уже в 2020 году.
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