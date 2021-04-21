В Башкортостане могут обязать жителей регистрировать домашних собак

С такой инициативой выступили депутаты Госсобрания республики после трагедии в Учалинском районе, где четырехлетний мальчик погиб после нападения собак.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, нападавшие собаки были по большей части не бездомными, а безнадзорными – это значит, что хозяева просто отпускали их гулять по улицам. В 2020 году в республике зарегистрирован 251 случай нападения собак на людей.

Депутаты внесут законопроект, предусматривающий ответственность владельцев домашних животных за ущерб, причиненный этими животными, в Госдуму.