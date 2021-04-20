Сколько зарабатывает Радий Хабиров?

Согласно отчету, за 2020 год Радий Хабиров заработал более 6,2 млн рублей – это на 820 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году.

Также в его собственности есть участок площадью 913 квадратных метров, жилой дом на 82,5 квадратных метра и гараж, не считая государственной жилой недвижимости, находящейся в пользовании.

Каринэ Хабирова в 2020 году заработала четыре тысячи рублей, так как занимается сейчас некоммерческими проектами. За 2019 год ее доход составил 905 тыс. рублей, у нее в собственности есть квартиры площадью 52 и 141 метр.