Новые поправки в указ о повышенной готовности в Башкортостане касаются пожилых людей

Согласно новой редакции документа, с 15 апреля 2021 года пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции для них отменяется.

По состоянию на апрель 2021 года заболеваемость коронавирусом в Башкортостане снижается – скорее всего, это сезонный спад, который рано или поздно сменится подъемом.

В республике проводится вакцинация и отменены уже практически все жесткие ограничения, за исключением требования ношения масок в общественных местах.