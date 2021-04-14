В Башкортостане могут оштрафовать за разведение костра в саду

Согласно новым правилам, мангал, жаровня или любое другое приспособление для разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и иных построек.

Жечь сухую траву, ветки или листья можно в яме до одного метра в диаметре и до 30 сантиметров глубиной либо в неповрежденной металлической емкости (например, бочке) объемом не более одного кубического метра, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые или прогоревшие баки использовать для этих целей нельзя.

Яма при этом должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, не менее чем в 100 метрах от хвойных деревьев и в 30 метрах – от лиственных деревьев.

За нарушение правил жителям грозит штраф в размере двух-трех тысяч рублей, в случае возникновения пожара – до пяти тысяч рублей.