В Башкортостане начали рассылать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против Covid-19

Теперь пункты вакцинации и тестирования передают информацию в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет, где она отображается в виде QR-кода, и при необходимости этот код можно будет предъявить на мобильном устройстве.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо дать согласие на передачу сведений. Сертификат о прохождении вакцинации высылается на ваш аккаунт на портале госуслуг автоматически.

Если в аккаунте указаны данные загранпаспорта, они заносятся в QR-код, в дальнейшем их можно будет использовать для подтверждения вакцинации в путешествиях за границу.