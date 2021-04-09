В Башкортостане начали рассылать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против Covid-19

Такая функция появилась в России только недавно – после утверждения правительством возможности получать результаты тестов на Covid-19 и данные о вакцинации через единый портал госуслуг.
Теперь пункты вакцинации и тестирования передают информацию в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет, где она отображается в виде QR-кода, и при необходимости этот код можно будет предъявить на мобильном устройстве.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо дать согласие на передачу сведений. Сертификат о прохождении вакцинации высылается на ваш аккаунт на портале госуслуг автоматически.
Если в аккаунте указаны данные загранпаспорта, они заносятся в QR-код, в дальнейшем их можно будет использовать для подтверждения вакцинации в путешествиях за границу.
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