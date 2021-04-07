В Башкортостане «ипотечные каникулы» могут распространить на призывников

«Ипотечные каникулы» – это льгота, позволяющая на некоторый период приостановить выплаты по кредитам или уменьшить платежи.
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duma.gov.ru
Соответствующий законопроект прошел первое чтение на пленарном заседании Госдумы.
В случае утверждения призывники смогут обращаться в банки с требованием отсрочить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам либо уменьшить размеры платежей.
Дату начала и длительность «кредитных каникул» сможет определить сам призывник, но срок не может превышать срока службы плюс три месяца.
Также предлагают распространить норму об «ипотечных каникулах» на курсантов военных вузов и училищ. Для них льготный период продлится до заключения военного контракта.
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