В Башкортостане «ипотечные каникулы» могут распространить на призывников

Соответствующий законопроект прошел первое чтение на пленарном заседании Госдумы.

В случае утверждения призывники смогут обращаться в банки с требованием отсрочить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам либо уменьшить размеры платежей.

Дату начала и длительность «кредитных каникул» сможет определить сам призывник, но срок не может превышать срока службы плюс три месяца.

Также предлагают распространить норму об «ипотечных каникулах» на курсантов военных вузов и училищ. Для них льготный период продлится до заключения военного контракта.