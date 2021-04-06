Автокомпания из Башкортостана призвала конкурентов объединиться для помощи особенным детям

Благотворительный фонд «Особенные дети» и центр «Ломая барьеры» совместно с дилерским центром «Арт-Моторс» Mercedes-Benz проводят благотворительную акцию с целью помочь особенным детям со всей республики.
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instagram.com/bf.osobennyedeti
Часть средств от продажи автомобилей в апреле будет перечислена подопечным фонда «Особенные дети». Таким образом, все покупатели автомобилей станут участниками акции.
Уфимский бизнесмен, представитель компании «Арт-Моторс» Андрей Шмергельский призвал своих коллег присоединиться к акции:
«Минувший год был сложным для бизнеса, но еще сложнее он стал для благотворительных фондов и их подопечных, многие благотворители приостановили финансирование подобных проектов.
Но мы считаем, что в такой сложный период нельзя оставлять без поддержки тех, кто действительно в ней нуждается. Я приглашаю всех своих коллег – директоров и собственников дилерских центров Уфы и Республики Башкортостан поддержать нас и присоединиться к нашей инициативе. Ведь мир становится лучше, когда мы привносим в него частичку добра», – сказал Шмергельский.
Поддержать фонд можно на официальном сайте.
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