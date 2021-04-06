Автокомпания из Башкортостана призвала конкурентов объединиться для помощи особенным детям

Часть средств от продажи автомобилей в апреле будет перечислена подопечным фонда «Особенные дети». Таким образом, все покупатели автомобилей станут участниками акции.

Уфимский бизнесмен, представитель компании «Арт-Моторс» Андрей Шмергельский призвал своих коллег присоединиться к акции:

«Минувший год был сложным для бизнеса, но еще сложнее он стал для благотворительных фондов и их подопечных, многие благотворители приостановили финансирование подобных проектов.

Но мы считаем, что в такой сложный период нельзя оставлять без поддержки тех, кто действительно в ней нуждается. Я приглашаю всех своих коллег – директоров и собственников дилерских центров Уфы и Республики Башкортостан поддержать нас и присоединиться к нашей инициативе. Ведь мир становится лучше, когда мы привносим в него частичку добра», – сказал Шмергельский.

Поддержать фонд можно на официальном сайте.