Вернут ли шестидневку в школах Башкортостана?

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на региональный Минобр, до конца текущего года школьники будут учиться в пятидневном формате.

При этом школам рекомендовали в четвертой четверти проводить по субботам онлайн-консультации учеников 9-11 классов для подготовки к экзаменам.

В марте текущего года Радий Хабиров предложил возобновить обучение по субботам в четвертой учебной четверти или проводить в эти дни подготовку к экзаменам. По его словам, это необходимо, чтобы разгрузить остальные учебные дни и наверстать пробелы в обучении, накопившиеся за время дистанционного обучения и карантинов в школах в текущем учебном году.