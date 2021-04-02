В Башкортостане работодателям рекомендуется «рассмотреть возможность проведения вакцинации» сотрудников от Covid-19

Глава республики Радий Хабиров подписал очередные поправки в указ о введении режима повышенной готовности. Они в основном носят рекомендательный характер.
Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, продлен до 14 апреля 2021 года включительно.
Работодателям во взаимодействии с медицинскими организациями предлагается рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников против коронавируса.
Кроме того, крупнейшим СМИ республики поручено организовать информирование население о вакцинации против Covid-19 и о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и ОРВИ.
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