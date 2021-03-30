В Башкортостане могут начать выплачивать пособия не только семьям с детьми

Счетная палата России предложила выплачивать пособия всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть малолетние дети. Пособия при этом должны рассчитываться, исходя из дефицита семьи.

Сейчас, получая выплаты на ребенка, семья не может выйти из зоны бедности, так как деньги распределяются между всеми ее членами и не покрывают дефицит доходов.

Пока что инициатива Счетной палаты направлена в Госдуму, решения еще не приняты. По мнению ведомства, это поможет достичь цели, поставленной президентом – снижения уровня бедности в стране.