В Башкортостане 95 тыс. человек завершили вакцинацию от Covid-19

Всего в республику поступило 180 тысяч доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились порядка 132 тысяч человек.

Полностью завершили вакцинацию 95 тысяч человек – это почти 2,5% от всего населения республики. Для сравнения, две недели назад количество привившихся составляло 65 тысяч человек. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек.

В Уфе работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Мега» и «Планета», а также в лайфстайл-центре «Башкирия» и Башкирском государственном театре оперы и балета (​Ленина, 5/1).