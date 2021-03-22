В Башкортостане усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Радий Хабиров напомнил о том, что во многих странах Европы снова вводят полный локдаун из-за третьей волны коронавируса, в том числе во Франции, где не хватает коечных мест, и отметил, что в республике уже давно все расслабились, несмотря на то, что основные меры еще никто не отменял.

В связи с этим он поручил усилить контроль за соблюдением правил. С этой недели возобновятся проверки в больницах, учреждениях образования и соцзащиты, в транспорте и так далее.

«Я понимаю, что люди устали, но если мы чуть-чуть напряжемся, это позволит нам возможное ухудшение ситуации таким образом обойти», – сказал Радий Хабиров.