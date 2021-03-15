В Башкортостане 65 тыс. человек завершили вакцинацию от Covid-19

15 марта на совещании в правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил о том, что первым компонентом вакцины привились 111 тысяч человек.

Полностью завершили вакцинацию, то есть сделали обе прививки, 65 тысяч человек. Мобильные пункты вакцинации в минувшие выходные работали в местах проведения массовых мероприятий.

С сегодняшнего дня на базе Театра оперы и балета (​Ленина, 5/1) работает постоянный мобильный пункт вакцинации. Там будут прививать без предварительной записи, в основном во второй половине дня.