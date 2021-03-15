Радий Хабиров призвал усилить пропаганду вакцинации: «Нам нужно привить 2 млн человек»

«Что касается вакцинации, в ряде предприятий мы почувствовали, что большого движения встречного нет. Вроде дают заявку на одни цифры, а в итоге прививается меньше. Значит, надо людей убеждать.

Поэтому вам надо чуть больше пропаганду включать, немного объясняйте людям. Потому что, как я каждый раз говорю, мы живем в очень лживом мире, где тысячи интересов сбиваются и, сознательно или нет, но потоки лжи идут. А против нашей вакцины – целый, я не знаю, всемирный заговор, чтобы опорочить ее, дискредитировать, хотя она уже в 50 странах мира и уже начался медицинский туризм – европейцы приезжают к нам, чтобы в ГУМе привиться.

Все это накладывает отпечаток, и надо научиться людям умело объяснять суть и необходимость вакцинирования, иначе планы мы не выполним. 100 тысяч привили, но должны подойти к двум миллионам, так что мы в самом начале пути», – сказал Радий Хабиров.