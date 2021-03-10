В Башкортостане изменились льготы для семей c детьми

До сих пор, согласно Трудовому кодексу, работники, имеющие трех и более детей, получали ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время вплоть до достижения старшим ребенком 12-летнего возраста.

Теперь вступили в силу поправки, повышающие максимальный возраст старшего ребенка для получения этой льготы до 18 лет при условии, что младшему – не больше 14 лет. Проект поправок в прошлом году был внесен депутатами Госсобрания Башкортостана.

В Госсобрании считают, что принятие этих поправок благоприятно скажется на статусе многодетной семьи в обществе, и при этом они не требуют расхода бюджетных денег и не вызывают протестов у работодателей.