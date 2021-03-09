В Уфе впервые пройдет научно-образовательная конференция о сексе

Как говорить с детьми о сексе, влияние гормонов на желание, откровенные образы в рекламе и сублимация сексуальной энергии – в Уфе состоится первая научно-образовательная конференция SexTalk|СексТолк 18+.
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Конференция состоится 20 марта в Уфе в конференц-зале «Гафури» (отель Nesterov Plaza – Верхнеторговая площадь, 2) с 12.00 до 18.00.
Основная задача конференции – осветить вопросы сексуальности через призму разных научных сфер. В рамках мероприятия выступят четыре эксперта:
Артур Салахов – врач сексолог, член «Профессионального объединения врачей-сексологов», автор лекций о половом воспитании и просвещении.
Наира Рябчикова – врач-терапевт, семейный доктор, нутрициолог, диетолог, автор программы снижения веса, главный врач клиники «Атримед», автор более 40 научных статей.
Дмитрий Левашов – директор агентства Marten Marketing, эксперт в брендинге, стратегическом маркетинге и коммуникациях.
Регина Ибрагимова – cоздатель практики ментальных упражнения «Йога для восприятия», дипломированный гипнотерапевт по направлениям НЛП, эриксоновский гипноз, техники активации сознания Ж. Беккио, автор и создатель арт-проектов и интерактивных театральных перфомансов.
Вход платный, билеты можно приобрести по этой ссылке, стоимость – 1200 рублей (в день мероприятия – 1500 рублей).
Возрастное ограничение: 18+
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