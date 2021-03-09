В Уфе впервые пройдет научно-образовательная конференция о сексе

Конференция состоится 20 марта в Уфе в конференц-зале «Гафури» (отель Nesterov Plaza – ​Верхнеторговая площадь, 2) с 12.00 до 18.00.

Основная задача конференции – осветить вопросы сексуальности через призму разных научных сфер. В рамках мероприятия выступят четыре эксперта:

Артур Салахов – врач сексолог, член «Профессионального объединения врачей-сексологов», автор лекций о половом воспитании и просвещении.

Наира Рябчикова – врач-терапевт, семейный доктор, нутрициолог, диетолог, автор программы снижения веса, главный врач клиники «Атримед», автор более 40 научных статей.

Дмитрий Левашов – директор агентства Marten Marketing, эксперт в брендинге, стратегическом маркетинге и коммуникациях.

Регина Ибрагимова – cоздатель практики ментальных упражнения «Йога для восприятия», дипломированный гипнотерапевт по направлениям НЛП, эриксоновский гипноз, техники активации сознания Ж. Беккио, автор и создатель арт-проектов и интерактивных театральных перфомансов.

Вход платный, билеты можно приобрести по этой ссылке, стоимость – 1200 рублей (в день мероприятия – 1500 рублей).

Возрастное ограничение: 18+