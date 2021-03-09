Минздрав Башкортостана подготовил программу увеличения продолжительности жизни населения

Глава Минздрава Максим Забелин напомнил о том, что нынешний приоритет в России – войти в так называемый «клуб стран 80+» – это страны со средней продолжительностью жизни населения более 80 лет.
Сейчас в России средняя продолжительность жизни составляет 73 года.
Для увеличения этого показателя в республике запланирован ряд мер, в том числе профилактика смертей от внешних причин (ДТП, пожары, преступность и так далее), диспансеризация и вакцинация в возрастных категориях 20-59 лет и увеличение контроля за онкологическими заболеваниями, а также лечение хронических болезней – в категориях 60-79 лет.
Мужская смертность в республике практически во всех возрастных категориях значительно превышает женскую.
Всего в Башкортостане планируют снизить общий коэффициент смертности от любых причин на 14,1% по сравнению с прошлым годом.
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