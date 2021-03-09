Минздрав Башкортостана подготовил программу увеличения продолжительности жизни населения

Сейчас в России средняя продолжительность жизни составляет 73 года.

Для увеличения этого показателя в республике запланирован ряд мер, в том числе профилактика смертей от внешних причин (ДТП, пожары, преступность и так далее), диспансеризация и вакцинация в возрастных категориях 20-59 лет и увеличение контроля за онкологическими заболеваниями, а также лечение хронических болезней – в категориях 60-79 лет.

Мужская смертность в республике практически во всех возрастных категориях значительно превышает женскую.

Всего в Башкортостане планируют снизить общий коэффициент смертности от любых причин на 14,1% по сравнению с прошлым годом.