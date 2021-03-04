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В Уфе пройдут лекции для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Стартует программа «Женское достоинство», в рамках которой пройдет лекторий для женщин по темам: психология, репродуктивное здоровье, навыки оказания первой помощи – физической и психологической.

Лекции состоятся 11 марта в 19.00 и 13 марта в 18.00 в Республиканском ресурсном центре «Семья» (50 лет СССР, 27/1).

Организатор программы – «Мухаббат», отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Спикер - нейропсихолог, психотерапевт Руслан Сайфуллин.

Участие бесплатное, обязательна регистрация. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Задать вопросы можно по телефону: : +7 (347) 286-02-53 (ежедневно с 9.00 до 21.00).

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