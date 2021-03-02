В Уфе пройдет феминистский фестиваль «Фембайрам»

Фестиваль стартует шестого марта в 18.00 в Зеленом зале кинотеатра «Родина» с лекции режиссера Тансулпан Буракаевой «Феминистское кино», далее пройдет показ фильмов Второго международного фестиваля феминистского кино «Барсын».

Седьмого и восьмого марта действие «Фембайрама» переместится в ЦСИ «Облака», где с 13.00 в качестве спикеров выступят блогеры, критики и психологи.

Мероприятия седьмого марта завершатся аукционом в поддержку Юли Цветковой и своп-вечеринкой, а восьмого можно будет послушать лекцию о современных вакцинах и пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Участие платное: 150 рублей за каждый день, допускаются только люди старше 18 лет и при наличии масок.