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В Башкортостане изменились правила начисления выплат на детей

С первого марта 2021 года в республике завершился период беззаявительной выдачи пособий на детей семьям с низким доходом.

Выплаты в размере одного прожиточного минимума на первого ребенка до трех лет полагаются семьям со средним доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

В прошлом году правительство временно приостановило прием заявлений из-за пандемии, деньги начислялись автоматически.

Теперь, чтобы продлить или получить пособие, родителям нужно собрать все необходимые документы и обратиться в МФЦ или орган соцзащиты. Другие выплаты в республике будут продляться автоматически до 31 мая.

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