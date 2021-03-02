В Башкортостане изменились правила начисления выплат на детей

Выплаты в размере одного прожиточного минимума на первого ребенка до трех лет полагаются семьям со средним доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

В прошлом году правительство временно приостановило прием заявлений из-за пандемии, деньги начислялись автоматически.

Теперь, чтобы продлить или получить пособие, родителям нужно собрать все необходимые документы и обратиться в МФЦ или орган соцзащиты. Другие выплаты в республике будут продляться автоматически до 31 мая.