В Башкортостане некоторые семьи еще могут получить выплаты на детей до 8 лет

Пенсионный фонд напоминает о том, что семьи с детьми, родившимися или усыновленными после первого июля 2020 года, и семьи, не обращавшиеся ни за одной из выплат на детей в течение года, еще имеют возможность подать заявление на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей до 31 марта 2021 года включительно.

Деньги полагаются всем родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей, которым еще не исполнилось восемь лет.

Автоматически деньги не переводились в том случае, если дети родились с начала июля и семья не получала в прошлом году другие единовременные выплаты по указам президента. Заявление также понадобится, если у родителей, получивших выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Если вы еще не получали выплату в пять тысяч рублей и не подавали заявление, проще всего сделать это через портал госуслуг или обратившись в отделение ПФР. Необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.