В Башкортостане многодетные семьи будут получать скидки по карте «Алга»

«Молочная кухня», пекарни, магазины, музеи и не только: многие организации республики участвуют в программе поддержки многодетных семей, однако далеко не все знают, как ей воспользоваться.
С 2020 года многодетным семьям Башкортостана выдается документ, удостоверяющий такой статус, по нему некоторые магазины и учреждения дают скидки.
На данный момент Минцифразвития и Минтруд ведут совместную работу по объединению ресурсов: с первого марта 2021 года получать скидки можно будет не только по удостоверению, но и по карте «Алга», обсуждается возможность персонификации карты на портале госуслуг – это позволит каждому члену семьи привязать ее к удостоверению.
Ознакомиться с организациями, участвующими в проекте, можно на Семейном портале Башкортостана. В ближайшее время для удобства на портале появится интерактивная карта.
Получить удостоверение многодетной семьи можно в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства или в любом офисе МФЦ.
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