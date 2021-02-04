В Башкортостане многодетные семьи будут получать скидки по карте «Алга»

С 2020 года многодетным семьям Башкортостана выдается документ, удостоверяющий такой статус, по нему некоторые магазины и учреждения дают скидки.

На данный момент Минцифразвития и Минтруд ведут совместную работу по объединению ресурсов: с первого марта 2021 года получать скидки можно будет не только по удостоверению, но и по карте «Алга», обсуждается возможность персонификации карты на портале госуслуг – это позволит каждому члену семьи привязать ее к удостоверению.

Ознакомиться с организациями, участвующими в проекте, можно на Семейном портале Башкортостана. В ближайшее время для удобства на портале появится интерактивная карта.

Получить удостоверение многодетной семьи можно в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства или в любом офисе МФЦ.