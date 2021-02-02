Имеют ли право продавцы не обслуживать покупателя без маски в Башкортостане?

Если вкратце – да, продавцы и любой обслуживающий персонал имеет право отказаться от обслуживания посетителя без маски.

В соответствии с Федеральным законом, руководство субъектов РФ может вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в своих субъектах (подпункт «м» пункта 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Правила, содержащиеся в указе о введении любого из этих режимов, обязательны для исполнения. 18 марта 2020 года Радий Хабиров выпустил Указ № УГ-111 «О введении режима "Повышенная готовность" на территории республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-2019)».

Этот указ гласит, что жители Башкортостана обязаны использовать маски за пределами дома (пункт 9), обслуживающему персоналу положено отказывать посетителям без масок, а в объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ – еще и без перчаток (пункт 10).

Отказ от обслуживания покупателя без маски не является нарушением прав, так как одновременно с возникновением права покупателя (требования заключения договора купли-продажи или договора об оказании услуги) на вас накладывается обязанность соблюдать требования об исполнении ограничительных мероприятий.