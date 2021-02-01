Уфимцев просят пока не оплачивать январские счета за отопление

Из-за технической ошибки в программе уфимского «Единого расчетно-кассового центра» абонентам рекомендуют повременить с оплатой квитанций.
Это касается только платежек МУП «Уфимские инженерные сети»: «ЕРКЦ» допустил ошибку в квитанциях.
«В связи с возросшей нагрузкой по произведению перерасчетов в начислениях за 2020 год, в некоторых домах Уфы в строке "отопление" за январь 2021 года допущена техническая ошибка. Повышенная нагрузка в системе МУП УИС и МУП ЕРКЦ связана с исполнением указаний Администрации Уфы по обработке заявлений на перерасчет за декабрь 2020 года», – сообщает МУП «УИС».
В ближайшее время вам вышлют вторые платежки с правильными суммами. Если вы уже оплатили квартплату, беспокоиться не стоит: все переплаты и недоплаты будут зачтены.
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