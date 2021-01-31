В Башкортостане под перерасчет платы за отопление попадают 65% потребителей «БашРТС»

По мнению комиссии, с учетом похолодания стоимость отопления в Башкортостане в декабре не могла превысить ноябрьскую более чем на 42%.

Из 474 тысяч квартир, обслуживаемых «БашРТС», этот порог превышен в 310 тысячах – это 5,6 тысячи домов и более 65% потребителей.

МУП «Уфимские инженерные сети» начало перерасчет стоимости отопления для жителей Уфы, обратившихся с заявлениями. По шести тысячам квартир перерасчет уже сделан, всего ожидается порядка 20 тысяч квартир – им вернут около 30 миллионов рублей.

Заявления будут приниматься до 15 февраля. Задать вопросы МУП «УИС» можно по телефону: 8-800-250-52-80.