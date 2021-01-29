Радий Хабиров о скандале с «БашРТС»: «Больше в республике такого не будет»

«"Переживем", – сказала мне эта женщина. А пришла она в МУП УИС с надеждой на перерасчет излишне выставленных платежей за тепло.

Откровенно говоря, очень стыдно за своих коллег, допустивших это, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели.

Теперь по существу. Первое. Перерасчеты за повышенные платежки мы сделаем, эту работу уже начали. Второе. Подготовку к зиме коллеги из МинЖКХ и ЖКХ Уфы провели с недостатками – будут наказаны.

Третье. Будем исправлять техсостояние системы учета тепла. И четвертое – больше в республике такого не будет», – написал Радий Хабиров.