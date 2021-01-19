Радий Хабиров: «Массовая вакцинация – это решение большой проблемы, с которой мы боремся целый год»

«Знаете, спрос на вакцину у нас большой, потому что мы уже получили порядка 14 тысяч доз. В ближайшее время ждем партию в 50 тысяч доз, и дальше по нарастающей. Как вы понимаете, для иммунизации населения, а у нас в республике живут более четырех миллионов человек, нужен большой объем вакцины.

То, что мы получили, это, можно сказать, обкатка – подготовка инфраструктуры, отработка навыков, пропаганда вакцинации и так далее. Все, что нам поступало, мы распределяли в течение двух-трех дней. Вакцину в первую очередь получали, конечно, врачи, работники социальных, образовательных учреждений и другие категории.

На мой взгляд, процесс идет ровно. Есть, конечно, люди, которые с опаской относятся к вакцинации. Это личное дело каждого. И решение надо принимать после консультации с врачом. Но мы уверены, что массовая вакцинация – это, действительно, решение нашей большой проблемы, с которой мы боремся уже целый год», - сказал Радий Хабиров.