В Башкортостане внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности

– Обязательный режим самоизоляции для людей 65+ сохраняется до 28 января включительно.

– Возобновляются соревнования республиканского и всероссийского уровней при заполняемости зрительских мест не более 50 процентов от вместимости на открытом воздухе и не более 30 процентов – в помещении.

– Социальные учреждения переходят к стандартному режиму работы.

– Заведения общепита, за исключением придорожного сервиса, не могут работать с 2.00 до 6.00 по местному времени. Допуск посетителей должен завершаться до 23.00.