В Башкортостане вводят цифровые паспорта для привившихся от коронавируса

Проект стартует уже в начале февраля, выполнением займется МинЦифры. Цифровой паспорт в виде QR-кода можно будет получить через Личный кабинет на портале Госуслуг.

На людей, привившихся от коронавируса, не будут распространяться ограничения, связанные с пандемией, кроме требования ношения маски (так как даже привившийся человек может быть носителем вируса).

Кроме того, предусмотрены определенные уступки и льготы: например, человек с таким паспортом сможет посещать спектакли и кинопоказы, даже если зал уже заполнен на 30%. Не коснутся его и ограничения посещаемости спортивных и других мероприятий.

Ряд магазинов, сотрудничающих с правительством, будет предоставлять скидки по антиковидному паспорту, не будут действовать ограничения на посещение фитнес-центров, санаториев и так далее, даже если речь идет о людях 65+. Учителям предоставят дополнительные выходные.

В правительстве не скрывают, что цель проекта – в популяризации вакцинации, которая необходима для достижения коллективного иммунитета.