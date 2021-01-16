В Башкортостане увеличат суммы выплат для семей с детьми

Подготовленный Минтрудом проект постановления правительства уже опубликован на портале проектов нормативных актов. Суммы возрастут на 4,9%: на столько же изменился в 2020 году индекс потребительских цен.

Повышение коснется пособий по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком, а также выплат при передаче ребенка на воспитание, женам военнослужащих и женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Также увеличенные выплаты получат инвалиды, ветераны боевых действий, люди, пострадавшие от радиации, Герои Советского Союза и России, Герои труда и некоторые другие льготники.