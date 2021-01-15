В Башкортостане сняли некоторые коронавирусные ограничения

В связи с началом вакцинации среди соцработников, с 18 января начнут снимать обязательный режим самоизоляции в социальных учреждениях республики, а их сотрудники после 14-дневных смен начнут переходить на обычный режим работы.

Также постепенно вернутся к нормальному функционированию больницы, перепрофилированные в ковид-госпитали. Это может быть связано со строительством большого инфекционного центра в Стерлитамаке. В ближайшее время к плановому приему пациентов вернутся РКБ имени Куватова, клиника БГМУ и уфимская больница №10.

Также разрешено проведение спортивных мероприятий регионального и российского масштабов при посещаемости не более 50% от максимального количества зрителей на открытом воздухе и не более 30% – в закрытых помещениях.

При этом сохраняется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.