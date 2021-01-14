Что изменится для пенсионеров Башкортостана в 2021 году?

1. С первого января все страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3% (в среднем – около одной тысячи рублей).

2. С первого апреля социальные пенсии будут проиндексированы на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, но к апрелю размер может увеличиться.

3. Пенсионерам продлят отсрочку по уплате долгов. Только если сумма не превышает миллиона рублей, у вас нет имущества, кроме единственного жилья, и пенсия не превышает двух МРОТ. Обращаться с заявлением и графиком погашения задолженности нужно непосредственно к приставам.

4. Возвращаются пенсионные удостоверения. Их перестали выдавать в 2015-м – вместо этого оформляли справки о назначенных пенсиях. С первого января удостоверение в бумажном или электронном виде можно оформить по желанию через МФЦ, ПФР или портал Госуслуг.