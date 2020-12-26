В Башкортостане семьи с детьми до 8 лет еще могут успеть получить выплаты до Нового года

Как сообщает ПФР, выплаты на 13 миллионов детей были перечислены в беззаявительном порядке, то есть деньги просто пришли на карты.

Но некоторым семьям приходится подавать заявления. Так бывает в том случае, если дети родились с начала июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Если вы не подали заявление, у вас еще есть время: сегодня, 26 декабря, работают клиентские службы ПФР. Деньги перечислят до Нового года, если вы успеете подать заявление не позднее вторника, 29 декабря. Крайний срок – 31 марта 2021 года. Подать их могут все семьи с детьми, которым еще не исполнилось восьми лет.

Сделать это можно не только лично в отделении ПФР, но и на портале госуслуг. Все вопросы можно задать на специальном сервисе ПФР.